Il supereroe Marvel più amato potrebbe tornare con un nuovo grande gioco

Anche Iron Man potrebbe essere finalmente pronto a tornare in azione su console e PC con un nuovo gioco: secondo le ultime voci di corridoio, sembra che Electronic Arts sia pronta a mettersi al lavoro per realizzare una nuova avventura dedicata all’eroe Marvel più amato.

Ricordiamo che il supereroe ha già fatto la sua apparizione in molteplici videogiochi ispirati all’universo della casa delle idee, come il poco fortunato Marvel’s Avengers (che potete recuperare in offerta su Amazon) o il suo capitolo in realtà virtuale dedicato, Marvel’s Iron Man VR.

Da diverso tempo si rincorrono ormai sempre più forti le voci che vorrebbero Electronic Arts al lavoro su un nuovo videogioco Marvel, con i primi indizi che sono trapelati nelle ultime ore.

Il giornalista Jeff Grubb aveva già anticipato che questo gioco sarebbe dedicato a Black Panther, ma stando ad ulteriori indiscrezioni anche Tony Stark sarebbe pronto a ricevere un nuovo adattamento videoludico.

Come riportato da Game Rant, si sono infatti diffuse ulteriori voci sul fatto che Black Panther non sarebbe l’unico gioco effettivamente in programma, che potrebbero essere state confermate in queste ore anche dall’affidabile insider Tom Henderson:

I've heard a few rumors that it's Iron Man but I never had anything concrete to fully report on.

Put this heavily under the "rumor" category for now and if I hear/see more information that's concrete I'll report on it properly. Just thought it was worth mentioning. https://t.co/MF3ddG04yR

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 3, 2022