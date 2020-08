Marvel’s Avengers: la conferma sul peso del gioco su Xbox (e non è basso)

Alcuni giorni fa, il canale YouTube TheRelaxingEnd ha potuto effettuare un unboxing de La Più Potente Edizione della Terra (ossia la versione per collezionisti) di Marvel’s Avengers, rivelando il presunto peso del gioco.

Ora, è arrivata la conferma ufficiale di quanto spazio occuperà su console Xbox il nuovo titolo dedicato agli eroi Marvel sviluppato da Crystal Dynamics.

Un'immagine in-game di Marvel's Avengers.

Le dimensioni di installazione per Marvel’s Avengers – per quanto riguarda il Day One previsto per il 4 settembre 2020 – occupano un totale di 90,20 GB su Xbox Store, confermando quindi le informazioni rilasciate in precedenza. Il gioco offrirà anche una risoluzione 4K con supporto HDR su One X.

Il gioco sfrutterà la tecnologia Smart Delivery, vale a dire che acquistandolo una volta su Xbox One a partire dal lancio darà modo di giocarlo anche su Xbox Series X quando la console e la versione del gioco saranno resi disponibili.

Ricordiamo che il titolo sarà un service game co-op in cantiere presso Crystal Dynamics, con tanto di personaggi aggiuntivi in arrivo dopo l’uscita nei negozi. Tra questi arriverà anche Spider-Man, sebbene soltanto per i giocatori in possesso di console PS4, un’esclusiva che ha fatto molto discutere tra i fan dell’Arrampicamuri (e non solo).

Avete già letto anche che Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato un nuovo War Table dedicato al gioco, previsto per l’1 settembre e durante il quale sveleranno anche un nuovo eroe che si unirà al roster di personaggi?

Marvel’s Avengers è atteso su PS4, Xbox One e PC (e Google Stadia) a partire dal prossimo 4 settembre 2020. Il gioco approderà prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X, nonostante manchi ancora una data di rilascio relativamente alle versioni di nuova generazione.