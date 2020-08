Marvel’s Avengers, stagione 1 e nuovo eroe a settembre

Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato un nuovo War Table di Marvel’s Avengers previsto per l’1 settembre.

In questo appuntamento, fissato alle ore 19:00, il terzo con il gioco per PC, PS4 e Xbox One, si discuterà della prima story season post lancio e verrà presentato un altro eroe che si unirà ai Vendicatori dopo l’uscita del gioco il 4 settembre.

Gli Avengers erano appena tornati a farsi vedere, terminata la beta prima chiusa poi aperta a tutti, in uno spettacolare trailer di lancio.

Il War Table della prossima settimana approfondirà il sistema di progressione, e fornirà suggerimenti per iniziare ad affrontare gli oltre 50 nemici del gioco.

Si parlerà inoltre dei «contenuti di livello alto» dall’endgame, e a tal proposito verrà discusso dell’Avengers Initiative, dove i giocatori si troveranno alla fine della storia Reassemble.

Tra i protagonisti ci sarà anche la prima stagione di contenuti post lancio, con nuovi eroi, villain, missioni, regioni e modalità di gameplay che saranno aggiunte in futuro senza costi aggiuntivi.

Come parte del War Table saranno svelati nuovi video esclusivi e verranno fornite indicazioni sul processo di design e creazione del titolo.

«Gli spettatori più attenti potrebbero anche scoprire dettagli nascosti (…) su contenuti e annunci futuri», suggerisce Crystal Dynamics.

Alcuni di questi erano già stati scoperti attraverso il datamining della recente beta, e potete consultarli qui se non resistete alla curiosità.