Marvel’s Avengers ha un bug tremendo che si risolve un modo assurdo

Non c’è pace per Marvel’s Avengers che, dopo un lancio e un supporto che non è stato soddisfacente, si ritrova ad affrontare anche fastidiosi bug.

Il titolo di Square Enix basato sul franchise dei supereroi Marvel non è nato sotto una buona stella, e non è mai riuscito a riprendersi.

Un gioco che continua ad aggiornarsi, in ogni caso, con nuovi eroi che si uniscono al roster di personaggi già abbastanza numeroso.

Marvel’s Avengers ne ha provate di ogni per ingolosire i giocatori, ma non sono serviti neanche l’arrivo di Spider-Man e il crossover con l’MCU.

Crystal Dynamics non ha mai mollato la presa, però, e tra aggiornamenti e novità ha sempre supportato Marvel’s Avengers negli anni.

Sia con l’aggiunta di nuovi contenuti, ma anche con gli aggiustamenti ai problemi di natura tecnica che hanno afflitto il gioco.

Recentemente se n’è aggiunto un nuovo, un bug che sta creando parecchi problemi a tutti i giocatori, e per cui Crystal Dynamics si è trovata a dialogare con la community.

Dopo aver avvertito i giocatori, tramite Twitter, di aver iniziato i lavori per indagare su questo fastidioso bug, gli sviluppatori sono tornati sul social network per proporre una soluzione.

La quale si è rivelata abbastanza drastica, come potete vedere nel tweet qui sotto:

In the meantime, here's a workaround that is resolving the issue for some players – just note that it will reset your campaign progress:

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) March 30, 2022