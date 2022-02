Cyberpunk 2077, risolto bug della versione PS4 su disco dopo la patch 1.5

Di recente Cyberpunk 2077 ha ottenuto il tanto agognato aggiornamento che aspettavamo da tempo.

L’ultima fatica di CD Projekt ha finalmente ottenuto l’update per hardware di ultima generazione, permettendo quindi ai possessori della next-gen di godere delle massime prestazioni possibili del gioco su console.

La patch 1.5 ha infatti ottimizzato il titolo sia per Xbox Series X|S sia per PlayStation 5, introducendo numerose novità che il pubblico attendeva da quando Cyberpunk è uscito alla fine del 2020.

L’aggiornamento, di cui potete controllare le caratteristiche a questo link, è arrivato però anche su old gen, PS4 e Xbox One, introducendo modifiche anche nelle versioni indirizzate a console meno performanti.

Negli ultimi giorni tuttavia i possessori di copia fisica di Cyberpunk 2077 per PS4, hanno dovuto fare i conti con un preoccupante messaggio di errore che faceva capolino dopo l’aggiornamento del gioco.

Dopo aver installato la patch 1.5, infatti, gli utenti PS4 si sono trovati nelle condizioni di non poter avviare la propria copia del gioco, il tutto tramite un sospetto avviso che indicava che i «dati sono danneggiati» e che dunque sarebbe stato necessario disinstallare tutto.

Il team di sviluppo ha subito reso noto di essere a conoscenza del bug in questione e di stare lavorando alla sua risoluzione, che pare adesso sia arrivata.

CD Projekt RED ha infatti comunicato qualche minuto fa che il bug relativo alla versione PS4 su disco di Cyberpunk 2077, che non permetteva al gioco di avviarsi dopo la recente patch 1.5, è stato finalmente risolto con un ulteriore aggiornamento ora disponibile.

There's a software update for PS4 live now. It addresses the issue with the disc version of Cyberpunk 2077 not launching on PS4 after installing the latest game patch. Please make sure to update your system. pic.twitter.com/3EYJNGjRKp

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 19, 2022