GTA V, su next-gen Los Santos è una città fantasma a causa di un bug

GTA V è recentemente tornato sulla bocca di tutti grazie all’aggiornamento per console di attuale generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La versione next-gen del quinto capitolo di una delle saghe più famose di Rockstar ha generalmente convinto tutta la community, nonostante qualche piccola criticità legata al trasferimento dei salvataggi.

Tra l’altro, solamente per i primi mesi, l’upgrade PS5 di GTA V sarà disponibile a un costo notevolmente ridotto.

Sembra però che anche le versioni per le console di attuale generazione non siano esenti da qualche bug problematico, soprattutto per quanto riguarda l’online.

L’utente Dangerous_Mess2366 su Reddit ha condiviso una clip in cui viene mostrata una situazione alquanto peculiare in GTA V Online su PS5.

Il personaggio del giocatore è immortalato mentre gira per la città, il problema è che sembra essere proprio l’unico a farlo.

Quello che possiamo notare sono, infatti, vie completamente deserte, macchine assenti e in generale si vede la mancanza totale di qualsiasi persona.

L’utente insomma si trova a vagare per una città fantasma, senza alcun’anima viva né mezzi che sfrecciano per le strade, fatta eccezione per il suono di questi ultimi che continua ad essere presente.

Alla clip sono stati fatti numerosi commenti da parte della community, alcuni dei quali condividono il disagio del giocatore che ha postato il video.

Sembra infatti che non si tratti del caso di un bug isolato, ma di una situazione ricorrente che è stata affrontata anche da altri utenti.

Nella speranza che il team possa porre rimedio a questo irritante problema, vi ricordiamo che potete guardare anche dei video comparativi che prendono in esame le versioni old gen e current gen di GTA V, così da poter vedere le differenze tra di esse.