Elden Ring ha un bug che farà venire un brivido ai fan di Skyrim

Elden Ring è un gioco che ormai non ha più bisogno di presentazioni, sebbene i fan continuano a incappare in curiosità di ogni genere, bug inclusi.

Il soulslike divenuto celebre in queste settimane non è infatti esente da difetti, alcuni dei quali riscontrati e segnalati dai giocatori di tutto il mondo.

Anche per questa ragione, proprio oggi è stata rilasciata l’ennesima patch atta a correggere alcuni problemi del gioco (e che risolve un bug molto grave).

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, i giocatori si sono accorti di un glitch che rimanda alla memoria un altro celebre titolo fantasy: Skyrim.

Elden Ring dà modo di cavalcare un destriero, Torrent, piuttosto apprezzato dai fan del titolo From. Se avrete il coraggio di ucciderlo e vederlo morire, questi rinascerà come una fenice che risorge dalle ceneri, ma con un piccolo problema.

Sì, perché Torrent risorgerà con addosso un glitch che gli darà modo di volare – o meglio, galoppare in aria – rendendo il tutto piuttosto simile ad alcuni celebri bug riscontrati coi cavalli del titolo Bethesda, ossia il quinto The Elder Scrolls.

Il glitch è sorprendentemente facile da eseguire, anche se al momento ci sono solo due punti noti in cui può essere eseguito: appena fuori Volcano Manor sul Monte Gelmir, e sulla sporgenza nord-ovest del Bestial Sanctum nel nord di Greyroll’s Dragonbarrow.

