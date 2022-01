Spider-Man si aggiorna su Marvel’s Avengers: ecco il crossover con l’MCU

Dopo una lunga attesa che stava per diventare interminabile, Spider-Man alla fine è entrato ufficialmente a far parte del cast giocabile di Marvel’s Avengers, l’ambiziosa produzione realizzata da Crystal Dynamics.

Disponibile esclusivamente nelle edizioni PlayStation di Marvel’s Avengers, l’Uomo Ragno era uno dei personaggi più attesi di sempre, trattandosi di uno dei supereroi più amati della casa delle idee.

Il suo gameplay ha però portato una brutta notizia per gli amanti della narrazione: a differenza di quanto accaduto con altri personaggi giocabili, è stato deciso di non includere missioni legate alla storia per via della sua esclusività su una sola piattaforma.

Spider-Man si è rivelato essere uno dei supereroi più giovani di tutto il gruppo: un aspetto che corrisponde a quello che è il suo background nei fumetti ed evidenziato in maniera ancora più accentuata anche nei film del Marvel Cinematic Universe.

E sarà proprio l’MCU il protagonista del nuovo evento crossover di Marvel’s Avengers: il nuovo costume di Spider-Man è infatti tratto proprio da uno dei film della nuova trilogia di Peter Parker.

Come riportato da Screen Rant, a partire da oggi sarà disponibile nel marketplace il costume tratto dal film Spider-Man: Far From Home, visibile nella seguente immagine promozionale.

He's just your friendly neighborhood Spider-Man. ️ Inspired by the Marvel Cinematic Universe, the Spider-Man: Far From Home Outfit shows Peter Parker answering Nick Fury's call. Get it in the Marketplace on January 27 on PS4/PS5! pic.twitter.com/Za4jOOQqKC — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) January 26, 2022

Si tratta del primo costume aggiuntivo che Spider-Man riceve nel titolo pubblicato da Square Enix da quando è diventato ufficialmente giocabile lo scorso anno.

Trattandosi di una colorazione che combina il rosso e il nero, la scelta di questa tuta ha certamente senso per garantire una varietà cosmetica ancora più elevata: ricordiamo che sarà necessario accedere al negozio in-game, ma che l’acquisto richiederà l’utilizzo di soldi reali.

Le aspettative per questo prodotto erano estremamente elevate prima del suo lancio, ma Square Enix ha recentemente ammesso che è stato un vero e proprio disastro.

Tuttavia, gli sviluppatori hanno dimostrato di non voler interrompere i lavori e di voler continuare a migliorare Marvel’s Avengers: il prossimo eroe in arrivo sarà anche protagonista di una nuova serie su Disney+.