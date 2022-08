Marvel’s Avengers a soli 5 euro vi farà venire voglia di dargli una chance

Marvel’s Avengers non è stato forse un successo senza precedenti che in molti speravano, sebbene ora lo store di Square Enix ha deciso di proporre il gioco a prezzo davvero ridicolo.

Il gioco dedicato agli eroi della Casa delle Idee (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) non ha vissuto grande gloria, sebbene il publisher non ha di certo intenzione di accantonarlo.

Del resto, che il titolo sia stato un disastro lo ammette anche Square stessa, sebbene l’offerta apparsa in queste ore potrebbe convincere anche i più scettici.

Difatti, dopo la notizia che presto potrebbe esserci una sorpresa per gli amanti di Captain America, il gioco è stato proposto a un prezzo ribassato del 90% sul costo originale.

Come reso noto anche su ResetEra, Marvel’s Avengers è ora offerto in forte sconto sullo store ufficiale di Square Enix, sia in versione console PlayStation e Xbox che su piattaforma PC.

Più nel dettaglio, la versione standard del gioco su PS4 è proposta ad appena 17 euro, mentre quella Xbox One è invece offerta al prezzo davvero ridicolo di soli 5 euro. Su PC lo sconto è invece di appena 10 euro, passando dai classici 49,99 a 39,99 euro.

Ma non solo: anche un secondo gioco dedicato ai supereroi della Casa delle Idee, ossia Marvel’s Guardians of the Galaxy, ha subito un forte ribasso.

La versione Deluxe Cosmica PS5 è infatti proposta ad appena 7 euro (contro i 69,99 euro del costo originale), sempre e solo sullo store ufficiale di Square.

Restando in tema, il prossimo eroe a fare il suo ingresso nel titolo dedicato ai Vendicatori di casa Marvel è Bucky Barnes, alias Soldato d’Inverno.

Nel frattempo l’altro gioco Marvel, decisamente più famoso e amato dai giocatori di tutto il mondo, ha deciso di aggiornarsi su PC.

Infine, sapevate che un nuovo videogioco dedicato agli eroi della Casa delle Idee è attualmente in sviluppo e, stando alle parole di un insider di tutto rispetto, stavolta è all’interno delle scuderie di Electronic Arts?