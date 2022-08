Marvel’s Avengers, presto potrebbe esserci una sorpresa per chi ama i fumetti

Marvel’s Avengers non è stato forse un successo assoluto, ma a quanto pare nuovi personaggi continuano ad arrivare inesorabili, mese dopo mese.

Il gioco dedicato agli eroi della Casa delle Idee (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) non ha vissuto il clamore sperato, sebbene a quanto pare la sua fine non è ancora segnata.

Che il titolo sia stato un disastro anche per la stessa Square è noto anche ai sassi, sebbene le notizie che ci arrivano lasciano ben sperare per il futuro.

Difatti, dopo la notizia che un amato antieroe è effettivamente in arrivo nel gioco, è ora il turno di un altro super villain davvero di peso.

Come riportato anche da The Gamer, una delle versioni alternative di Captain America sarebbe effettivamente in arrivo.

Più nel dettaglio parliamo della versione Hydra del Vendicatore, indossato per la prima volta in Secret Empire, crossover Marvel Comics del 2017 composto da una miniserie omonima di 10 numeri scritta da Nick Spencer e illustrata da Rod Reis, Daniel Acuña, Steve McNiven e Andrea Sorrentino.

La notizia che Cap potrebbe ricevere un nuovo costume proviene dal leaker noto come Miller, il quale si è rivelato essere piuttosto affidabile in passato per quanto riguarda le notizie su Marvel’s Avengers.

I had mentioned that there was a suit referenced in Marvel's Avengers v2.5.2 that wasn't fully implemented yet. It's this one. pic.twitter.com/cslYzYFh0u — Miller (@mmmmmmmmiller) August 23, 2022

Per coloro che non hanno letto Secret Empire, sì, l’eventualità che Steve Rogers si riveli essere un agente dormiente per conto dell’Hydra è sicuramente una grande idea, la quale si legherebbe bene anche a un contesto videoludico.

Staremo a vedere se, una volta che la notizia venisse confermata dai piani alti, se ciò riesca a smuovere un po’ le acque del gioco Square.

Del resto, nel corso dei mesi gli sviluppatori hanno cercato in ogni modo di sfruttare la popolarità dei personaggi per dare una nuova spinta al gioco.

Restando in tema Marvel, sapevate che un nuovo videogioco dedicato agli eroi della Casa delle Idee è attualmente in sviluppo e, stando alle parole di un affidabile insider, stavolta è all’interno delle scuderie di Electronic Arts?