Marvel svela un nuovo open world (ed è un gioco gratis)

Gli appassionati Marvel a breve potranno godere di un nuovo gioco gratis, disponibile senza costi aggiuntivi su smartphone Android e iOS.

Marvel Future Revolution sarà infatti un gioco free-to-play mobile, un titolo che probabilmente farà piacere ai fan di Marvel’s Avengers: gli sviluppatori hanno annunciato che il lancio del gioco è previsto per il prossimo mese.

Sarà dunque un titolo diverso dal big realizzato da Square Enix, che è stato comunque afflitto da vari problemi, tra i quali un bug piuttosto grave che adesso è stato risolto.

Il prossimo titolo Tripla-A in uscita è invece Marvel’s Guardians of the Galaxy, che presenterà anche una sorpresa per gli appassionati dell’omonimo film del Cinematic Universe.

Marvel Future Revolution sarà un action RPG open world giocabile interamente gratis, che presenterà alcuni dei supereroi più iconici e amati dai fan.

Come riportato da vg247, si tratta del primo gioco a mondo aperto Marvel disponibile su smartphone e presenterà una storia originale basata sul multiverso.

In questo titolo, sviluppato da Netmarble Monster, numerose varianti della Terra convergeranno in un unico posto, creando delle zone completamente uniche piene di missioni da affrontare con i nostri eroi preferiti.

Al momento sono previsti otto personaggi giocabili: Black Widow, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Star-Lord e Tempesta.

Saranno disponibili oltre 400 milioni di combinazioni di costumi diverse per ogni supereroe: potete osservare voi stessi il gioco in azione nel trailer ufficiale.

La pre-registrazione globale è già stata aperta, mentre il lancio vero e proprio del gioco avverrà il 25 agosto di quest’anno.

Marvel Future Revolution è il secondo titolo mobile di Netmarble Monster, dato che aveva già collaborato per la realizzazione di Future Fight, con il quale giocano attivamente 120 milioni di giocatori.

