Marvel’s Avengers, la nuova patch porta un bug gravissimo

Marvel’s Avengers è l’ambizioso titolo di Crystal Dynamics e Square Enix che ci fa vestire i panni dei leggendari Vendicatori del mondo Marvel.

Il titolo con protagonisti Captain America e soci continua a essere regolarmente supportato dagli sviluppatori, nonostante i giocatori di tutto il mondo non abbiano mai veramente permesso al gioco di diventare un grande classico.

Ora, purtroppo, è stato anche segnalato via ResetEra un problema davvero molto grave, a seguito di una patch rilasciata proprio per il gioco in questione.

Come segnalato anche da Paul Tassi di Forbes attraverso il suo account Twitter personale, Marvel’s Avengers mostrerebbe infatti a schermo gli indirizzi IP dei giocatori connessi in tempo reale al gioco online.

Uhhh can confirm Avengers is showing people’s IP addresses ON SCREEN as of this patch, I can see my own https://t.co/MLThi2V7lx — Paul Tassi (@PaulTassi) June 22, 2021

Si tratta, di fatto, di un bug davvero molto grave, visto che in questo modo la privacy stessa degli utenti (inclusa quella degli streamer) è messa a repentaglio.

Se giocate in solitaria o non siete abitué su Twitch, allora questo bug non è la fine del mondo, sebbene per i vari creatori di contenuti è invece un vero e proprio suicidio.

Con un indirizzo IP, gli hacker possono infatti venire facilmente a conoscenza della posizione web di un giocatore e iniziare immediatamente ad attaccare la rete di quel determinato utente.

Al momento in cui scriviamo, gli sviluppatori di Crystal Dynamics non sembrano purtroppo ancora essere intervenuti ufficialmente sulla questione, sebbene siano consapevoli del problema.

Sicuramente, il rilascio di una seconda patch in tempi davvero molto brevi è l’unica soluzione per ovviare al problema. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ci saranno novità.

Avete già letto anche che Marvel’s Guardian of the Galaxy, il nuovo titolo Square Enix dedicato al celebre gruppo di eroi, includerà una sorpresa per i fan dell’MCU?