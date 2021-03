L’upgrade alla versione PS5 di Kena Bridge of Spirits sarà gratuito

Kena Bridge of Spirits è sicuramente uno dei titoli più interessanti in arrivo su Playstation 4, Playstation 5 e PC.

Il gioco di Ember Lab si è infatti fin da subito contraddistinto per la sua deliziosa direzione artistica, orgogliosamente mostrata a più riprese negli ultimi mesi.

Non solo: il gioco punta ad avere i caricamenti più veloci di sempre, almeno nella sua versione Playstation 5.

Adesso, gli sviluppatori aggiungono altra carne al fuoco: tramite un loro tweet veniamo a sapere che l’upgrade dalla versione Playstation 4 alla versione Playstation 5 del gioco sarà completamente gratuito.

Indeed, you do! 🧡

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) March 5, 2021