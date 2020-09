Kena: Bridge of Spirits su PS5 avrà i caricamenti più veloci di sempre

Lo scorso mese di giugno, in occasione del Future Games Show, è stato mostrato per la seconda volta il promettente Kena: Bridge of Spirits.

Nel titolo in questione vestiremo i panni di Kena, una guida spirituale che andrà in giro per villaggi con l’obiettivo primario di liberare alcune creaturine note come Rot, intrappolate nelle varie location del mondo di gioco.

La protagonista sarà tenuta ad affrontare sfide pericolose ed enigmi da risolvere per arrivare agli spiriti da liberare, ognuno con la propria storia personale di contorno tutta da conoscere (e approfondire).

Un'immagine di Kena.

Kena: Bridge of Spirits nasce come titolo PS4 (dove il gioco uscirà regolarmente, assieme a una versione PC su Epic Games Store) oltre a una versione PS5 che mostrerà ovviamente alcune differenze rispetto alla controparte current-gen. Sembra infatti che la velocità dei caricamenti del gioco sarà assolutamente straordinaria e fuori dal comune.

Stando a quanto riportato da Game Informer, il gioco impiegherà infatti solo due secondi ad effettuare il caricamento iniziale, incluso il primo in assoluto dopo aver installato il titolo sulla console.

Mike Grier, chief creative officer di Ember Lab, ha infatti rivelato che:

È stato davvero bello. Siamo stati in fase di sviluppo su PS4 per la maggior parte del progetto, e spremerlo e ottenere le prestazioni che volevamo è stato un incubo. Quando siamo passati a PS5 è stato sorprendente, perché avevamo una buona linea di base e potevamo semplicemente aggiungere qualcosa e sfruttare il succo extra.

L’uscita di Kena: Bridge of Spirits è prevista per la fine dell’anno:con molta probabilità incluso nella line-up di lancio di PlayStation 5, in arrivo nei restanti mesi del 2020.

Se volete saperne di più sul gioco in questione, ispirato a classici come Zelda: Majora’s Mask e Hellblade, recuperate al volo anche la nostra anteprima a cura di Stefania Sperandio!