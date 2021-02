Kena: Bridge of Spirits ha una data d’uscita (ed è più tardi del previsto)

Ember Lab ha annunciato la data d’uscita di Kena: Bridge of Spirits all’ultimo State of Play di oggi 25 febbraio.

Il gioco sarà disponibile per PC, PS4 e PS5 a partire dal prossimo 24 agosto.

Si tratta di un ritardo di almeno tre mesi, dal momento che il titolo – inizialmente in programma per il lancio di PlayStation 5 – era stato rinviato al Q1 2021, che terminerà a marzo.

Anche in virtù di questo, l’avevamo incluso nelle nostre previsioni per State of Play, l’evento PlayStation di stasera.

Kena, un’esclusiva console a tempo, si è esibito anche in un nuovo delizioso gameplay trailer, che vi mostriamo di seguito.

Il gioco sarà disponibile in un’edizione Standard al prezzo di €39,99, mentre l’edizione Digital Deluxe costerà €49,99.

Tutte le edizioni di Kena: Bridge of Spirits vi danno diritto a entrambe le versioni digitali per PS4 e PS5 del gioco.

L’edizione Digital Deluxe include la colonna sonora digitale, un bastone d’argento unico per Kena e una skin dorata per i Rot.

Se volete saperne di più sul progetto, vi invitiamo a consultare la nostra anteprima di Kena: Bridge of Spirits.

Per tutti gli aggiornamenti dallo State of Play del 25 febbraio vi rimandiamo invece al nostro recap completo.