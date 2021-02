Final Fantasy VII Remake Intergrade: come fare l’upgrade gratis da PS4 e PS5

Sono tante le novità con cui gli amanti di Final Fantasy VII si stanno misurando in queste ore: il Remake dell’amato gioco di ruolo di Square Enix, infatti, è stato protagonista allo State of Play di poche ore fa, con l’annuncio di Final Fantasy VII Remake Intergrade, l’adattamento per PS5 che proporrà anche un inedito DLC standalone dedicato a un’avventura di Yuffie.

Tuttavia, in mezzo a tutto questo il publisher ha reso noto che chi possiede FFVII Remake su PS4 non dovrà ricomprare il gioco su PS5. Come funzionerà l’aggiornamento gratis da PS4 a PS5, quando sarà possibile eseguirlo e come funzioneranno le cose per il DLC con Yuffie?

Final Fantasy VII su PS5

Come fare l’upgrade di FFVII Remake da PS4 a PS5

Per quanto riguarda l’upgrade gratis di Final Fantasy 7 Remake da PS4 a PS5, sarà possibile eseguirlo come con gli altri upgrade, scaricando la versione PS5 del gioco una volta che sarà resa disponibile per chi ha una copia digitale – e una volta che avrete inserito il disco PS4 su PS5, se avete la versione retail.

Attenzione solo in caso foste in possesso di FFVII Remake in copia fisica e di una PS5 solo digitale: a quel punto, precisa il publisher nella sua nota ufficiale, non potreste inserire il disco nella console per dimostrare di possedere già il gioco su PS4, e non avreste quindi modo di sbloccare la versione PS5 Intergrade.

Il DLC su Yuffie sarà incluso nell’upgrade di FFVII da PS4 a PS5?

Per quanto riguarda il DLC dedicato a Yuffie, che ha creato qualche confusione agli appassionati, Square Enix precisa che non sarà incluso nell’aggiornamento gratuito e sarà necessario acquistarlo separatamente su PlayStation Store per giocarci su PlayStation 5.

Non ci sono notizie della disponibilità di questo DLC standalone su PS4, al momento.

Yuffie avrà un suo DLC da acquistare separatamente

FFVII da PS4 a PS5: i salvataggi

Se vi preoccupa il fatto che potreste perdere i vostri salvataggi passando da Final Fantasy VII su PS4 alla versione del gioco per PS5, sappiate che non sarà così: Square Enix ha già confermato che i vostri salvataggi saranno utilizzabili anche su PS5, quindi tutti i progressi già fatti vi seguiranno anche sulla console di nuova generazione.

FFVII da PS4 a PS5: da quando si potrà fare l’aggiornamento

Sia il nuovo episodio dedicato a Yuffie che l’aggiornamento da PS4 a PS5 per Final Fantasy VII saranno disponibile dal 10 giugno 2021.