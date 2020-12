Kena, in arrivo su PS5 e PC, è un piacere per gli occhi

Quando venne presentato, Kena: Bridge of Spirits colpì molti utenti per la sua direzione artistica molto affascinante, che richiamava quella di un film d’animazione Disney Pixar. Il gioco, che arriverà su Epic Games Store e PlayStation 5, vi permetterà di esplorare un mondo pittoresco e molto colorato realizzato in Unreal Engine 4.

In queste ore sono emerse in Rete delle nuove immagini, che vi mostrano da vicino le sue ambientazioni e le sue atmosfere, per darvi un’idea di cosa vi troverete davanti – tra la giovane protagonista Kena, Spirito Guida che deve occuparsi del suo villaggio, e i piccoli Rot che possono aiutarla e affiancarla nel viaggio, unendo le forze alle sue: a seconda di quanti ne avremo a disposizione, infatti, potremo interagire in modi diversi durante i combattimenti a cui ci troveremo di fronte.

Il gioco al momento non ha ancora una data d’uscita precisa, ma sappiamo che arriverà sul mercato nel primo quarto del 2021.

Su PC Kena è previsto unicamente su Epic Games Store, mentre su console è stata confermata l’uscita su PS5. Per qualsiasi ulteriore dettaglio o approfondimento fate riferimento alla nostra scheda dedicata.