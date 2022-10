L’ultimo aggiornamento di Elden Ring nasconderebbe un doppio segreto

Elden Ring, l’ultimo soulslike targato FromSoftware, ha da poco ricevuto un ultimo aggiornamento, ossia la nuova patch 1.07, ricca di novità di rilievo.

Il titolo (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) ha infatti beneficiato di alcune modifiche sostanziali, specie lato PvP e PvE.

L’update 1.07, di cui trovate il changelog completo a questo indirizzo, potrebbe in ogni caso nascondere un riferimento ad alcune aggiunte grafiche e non davvero importanti.

Difatti, come riportato anche da The Gamer, l’ultima patch di Elden Ring nasconderebbe tra le linee di codice dei riferimenti a nuove mappe e l’implementazione del ray tracing.

Il modder Lance McDonald ha infatti reso noto che nei file di gioco introdotti con la patch 1.07 di Elden Ring sono presenti dei riferimenti a due nuove mappe non viste nel gioco principale, oltre all’implementazione del ray tracing.

Il ray tracing – già confermato prima del lancio del gioco – menzionato nelle nuove linee di codice aggiunte con la patch lascia intendere che tale tecnologia presto verrà supportata dal souls.

Poco sotto, il tweet di McDonald che confermerebbe l’indiscrezione:

The update also includes references to two new maps that do not yet otherwise exist in the game data.

— Lance McDonald (@manfightdragon) October 13, 2022