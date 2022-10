Elden Ring è «solo l’inizio»: il publisher annuncia grandi novità in arrivo

L’impatto che ha avuto Elden Ring sul mercato videoludico è sicuramente innegabile: il capolavoro di FromSoftware ha infatti dominato le classifiche di vendite fin dal lancio, continuando a dimostrarsi incredibilmente popolare anche a distanza di diversi mesi e diventando un fenomeno di massa.

Un incredibile successo per FromSoftware e per il publisher Bandai Namco, che è particolarmente ottimista sui prossimi giochi in arrivo per il futuro, che seguiranno quello che possiamo considerare il trionfo di Elden Ring (trovate la Launch Edition in sconto su Amazon).

Bandai Namco ha infatti svelato di aver deciso di puntare fortemente sui titoli in arrivo dal mercato giapponese: in un’intervista rilasciata a GamesIndustry.biz, il publisher sottolinea che questo è solo un primo importante passo dei loro piani.

Arnaud Muller, CEO di Bandai Namco Europe, ha infatti affermato che quello di Elden Ring «è solo l’inizio» di una serie tante incredibili novità che sono in arrivo dai loro partner in Giappone, con un probabile riferimento anche a nuovi progetti di FromSoftware.

Il CEO della divisione europea ha infatti affermato nell’intervista che la compagnia è estremamente orgogliosa dei risultati ottenuti da Elden Ring, che ha inevitabilmente aumentato il peso e l’importanza dei giochi provenienti dal Giappone.

Proprio questo mercato sarà di fondamentale importanza per il futuro, pur essendo arrivata la promessa di nuove IP originali provenienti anche dai partner europei, anticipando che Elden Ring non sarà affatto l’unico prodotto di spessore:

«Bandai Namco Europe è concentrata sullo sviluppo delle proprie IP e di aumentare il portfolio dell’Occidente all’interno del gruppo Bandai Namco, ma ci sono tantissimi grandi contenuti in arrivo dal Giappone per i prossimi anni: sono tentato di dirvi che Elden Ring è solo l’inizio».

Affermazioni molto forti e che confermano la forte ambizione del gruppo videoludico, che soprattutto dopo il successo dell’open world di FromSoftware continuerà a investire fortemente su questo mercato: non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi progetti in arrivo.

Ricordiamo che il capolavoro del team di Hidetaka Miyazaki è riuscito a conquistare recentemente un riconoscimento molto importante: Elden Ring è stato premiato miglior gioco ai Japan Game Awards 2022.

Un successo dimostrato anche dalla continua passione dei fan, che continuano a investigare l’Interregno alla ricerca di tutti i segreti più nascosti, come quello che svelerebbe l’origine della forza dei terrificanti orsi giganti.