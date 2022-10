Elden Ring cambia tutto, dal combat system alla corsa (gratis, grazie ai fan)

Elden Ring è ormai diventato un vero e proprio cult del genere dei soulslike targati FromSoftware, sebbene i fan non abbiano mai smesso di supportarlo con mod di vario genere, alcune delle quali davvero molto interessanti.

Di mod di Elden Ring se ne sono viste tante, come ad esempio quella di chi ha voluto potenziare ulteriormente il comparto multiplayer del gioco trasformandolo in una sorta di party game, per davvero.

Ora, però. come riportato anche a Wccftech, qualcuno ha deciso di stravolgere (o quasi) l’impianto di gioco del titolo From sino nelle fondamenta, per un risultato realmente sorprendente.

Una nuova mod di Elden Ring, ora disponibile per il download gratis, rivede l’intera esperienza di gioco con alcune modifiche davvero molto interessanti.

La mod chiamata ‘Shattered’ è una revisione completa dell’impianto di gioco messo in piedi da From, la quale introduce massicce modifiche al sistema di combattimento, con nuovi moveset per le armi, oltre al movimento del personaggio principale, varie modifiche al crafting e molto altro ancora.

Ad esempio, molte armi includono ora veri attacchi in corsa, il che rende il combattimento più veloce permettendo anche di ingaggiare facilmente i nemici che indietreggiano durante il combattimento, consentendo uno stile di combattimento più aggressivo.

In maniera simile a Bloodborne, le nuove animazioni legate allo sprint e alla corsa permettono quindi di muoversi molto più rapidamente oltre che di combattere più velocemente.

La mod Elden Ring Shattered può essere scaricata, in forma totalmente gratuita da Nexus Mods, cliccando semplicemente a questo indirizzo.

Restando in tema, ricordiamo che il gioco da tavolo di Elden Ring sta per diventare realtà, visto che è da poco arrivato l’annuncio ufficiale di Bandai Namco e Steamforged Games.