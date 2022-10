Elden Ring, disponibile la patch 1.07: ecco cosa cambia

Elden Ring è tra i migliori soulslike targati FromSoftware, tanto che gli sviluppatori continuano a rilasciare aggiornamenti con una certa regolarità.

Il titolo (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è infatti stato maggiorato col tempo grazie ad update piuttosto importanti.

Di patch di Elden Ring se ne sono viste tante, come ad esempio il lancio dell’aggiornamento 1.06, arrivato in seguito a una manutenzione dei server ad agosto.

Ora, però. come riportato anche su ResetEra, è ora il turno della nuova patch 1.07 per il souls dark fantasy di From, una patch davvero importante.

Questo nuovo aggiornamento apporta modifiche al bilanciamento per migliorare la stabilità del titolo, oltre al fatto che sono state apportate varie modifiche anche a incantesimi, abilità e armi per favorire una maggiore versatilità in termini di gioco.

Ma non solo: è stata aggiunta di una scala dei danni separata per il PvP, con questa funzione che consente di separare la scala dei danni per le armi, le abilità e gli incantesimi quando si gioca contro altri giocatori.

In futuro, questa funzione potrà essere utilizzata per bilanciare armi, arti, incantesimi e incantamenti in modalità invasione/PvP. Le regolazioni del bilanciamento effettuate nell’ambito di questa funzione non influiranno sul gioco in singolo e in cooperativa.

L’update, che porta con sé anche svariati bug fix, è disponibile per il download da questo momento su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.

Le note complete della patch 1.07 di Elden Ring sono state pubblicate in queste ore da Bandai Namco e le trovate elencate (in lingua inglese) a questo indirizzo.

Ricordiamo che sarà necessario installare ed applicare la nuova versione di Elden Ring per poter continuare a giocare online.

Restando in tema, qualcuno ha deciso di stravolgere l’impianto di gioco del titolo From sino nelle fondamenta grazie alle mod, per un risultato realmente sorprendente.

Ma non solo: il gioco da tavolo di Elden Ring sta per diventare realtà, visto che è da poco arrivato l’annuncio ufficiale di Bandai Namco e Steamforged Games.