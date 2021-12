L’ultima patch di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente dice basta ai glitch

I fan sapevano che era solo questione di tempo prima che arrivasse una nuova patch di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ma alla fine il giorno tanto atteso è arrivato.

Nintendo ha infatti comunicato di aver appena rilasciato l’aggiornamento 1.1.3 di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: una patch che, come prevedibile, sembra aver messo la parole fine a diversi popolari bug.

Dopo gli iniziali tentativi di ILCA e Nintendo di fermare il glitch della duplicazione, i giocatori avevano infatti trovato un nuovo modo per poter clonare interi box pieni di leggendari e mostri rarissimi.

Ma in ogni caso era rimasto intatto il cosiddetto «surf glitch», utilizzato da alcuni fan per riuscire a catturare Shaymin, un Pokémon che tecnicamente non è ancora possibile incontrare prima dell’arrivo dell’evento dedicato.

Con una nota ufficiale pubblicata sulle proprie pagine ufficiali, Nintendo è rimasta molto vaga su quelli che sono gli effettivi cambiamenti della patch 1.1.3, comunicando di aver semplicemente «sistemato alcuni problemi per rendere più piacevole il gameplay»

I primi report dei fan, segnalati da DualShockers, evidenziano però i cambiamenti che molti appassionati sospettavano già da tempo: pare infatti che il glitch della duplicazione sia stato definitivamente sistemato.

Del resto, la casa di Kyoto ha scelto di utilizzare lo stesso changelog riportato nel precedente aggiornamento, lasciando dunque intuire di aver principalmente messo mano ai glitch più abusati dai giocatori.

Tra questi ci sarebbe anche il glitch che permetteva di effettuare surf sulla terraferma, lasciando i giocatori liberi di «nuotare» attraverso lo schermo per raggiungere zone altrimenti inaccessibili.

Certo, molti fan dubiteranno che questi cambiamenti renderanno davvero «più piacevole» l’esperienza di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ma gli appassionati sono dunque avvertiti: se vorrete sfruttare questi glitch ancora per un po’, probabilmente converrà posticipare l’aggiornamento il più possibile.

In ogni caso, i giocatori dovranno ammettere che i remake sono stati un piacevole passatempo in attesa del prossimo capitolo ufficiale della serie: nel frattempo, una IA ha già creato quelli che potrebbero essere i Pokémon di nona generazione.