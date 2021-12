Il glitch della duplicazione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è tornato

Alcuni fan di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno deciso di non arrendersi di fronte all’ultima patch pubblicata per i remake di quarta generazione, scoprendo un nuovo metodo per riuscire a duplicare qualunque Pokémon.

La patch 1.1.2 di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente serviva infatti a mettere la parola fine al glitch della duplicazione, ma secondo gli ultimi report arrivati dalla rete pare che gli sviluppatori dovranno ancora impegnarsi duramente.

La cosa più sorprendente è che anche questa nuova versione del glitch sta diventando fuori controllo, visto che è possibile clonare interamente i nostri box pieni di leggendari e Pokémon rarissimi.

Insomma, i giocatori che non avevano aggiornato per paura di non poter più clonare i Pokémon adesso potranno stare sereni almeno per qualche altro giorno.

Come riportato da Kotaku, il nuovo metodo è leggermente più complesso rispetto a quello precedente, ma richiederà nuovamente l’utilizzo del menù glitch: un trucco che consentiva di poter tenere «in pausa» il gioco ma eseguire contemporaneamente operazioni.

Di seguito vi descriveremo nel dettaglio tutte le procedure per attivare il glitch della duplicazione su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, sottolineando naturalmente di usarlo solo a vostro rischio e pericolo:

Assicuratevi che Volo sia presente nell’angolo in alto a destra delle MN sul PokéKron, che abbiate un box pieno di Pokémon che volete clonare e di salvare prima di iniziare.

Dirigetevi di fronte al Centro Pokémon che preferite.

Con il PokéKron presente nell’angolo in alto a destra, premete contemporaneamente R e A. Se lo farete correttamente, vi ritroverete nel menù di Volo. Perché il glitch abbia successo, dovrete assicurarvi di sentire il vostro allenatore entrare all’interno del Centro Pokémon.

Mentre sarete nel menù di Volo, dovrete riuscire a scendere le scale del Centro Pokémon: premete due volte giù sul D-Pad e andate a destra per sei volte.

Sempre nel menù di Volo, adesso dovrete salire nuovamente le scale: premete sul D-Pad destra una volta, sinistra cinque volte e poi giù per due volte.

Sarete ancora nel menù di Volo, ma fuori dal Centro Pokémon: adesso dovrete selezionare una città a vostra scelta con lo stick destro, premere A, aspettare mezzo secondo per poi premere X e A subito dopo. Questa procedura potrebbe causare un freeze del gioco: se il vostro tempismo sarà sbagliato, dovrete ricominciare da capo.

Entrate in una casa a vostra scelta, rimanendo alla larga dagli NPC.

Dirigetevi ai Box direttamente dal menù, scegliete un Pokémon, premete A e subito dopo X. Questo creerà un altro menù di gioco.

Da questo nuovo menù, scegliete «Pokémon» e premete R. Quando si aprirà la finestra dei box, premete Y due volte e selezionate l’intero box. Premete A per prenderlo e scegliete lo slot in cui clonarlo, che dovrebbe essere vuoto. Fatto questo, premete B un paio di volte per tornare al primo menù e controllate lo stato.

Una procedura sicuramente più complessa per poter clonare i box dei Pokémon, ma nulla che un giocatore particolarmente volenteroso non possa portare a termine.

Si stanno inoltre diffondendo tanti video tutorial per aiutare i giocatori nell’intento, come quello realizzato dallo YouTuber PanFro Games, che vi proporremo di seguito:

Probabilmente, sarà solo questione di tempo prima che gli sviluppatori e Nintendo decidano di intervenire nuovamente per fermare il fenomeno: resta comunque certamente curioso che, nonostante gli sforzi, il glitch della duplicazione sia riuscito a trovare un modo per riapparire.

In ogni caso, vale la pena di ricordare che il lancio di Diamante Lucente e Perla Splendente è stato sicuramente un successo, al punto da essere riuscito a raggiungere perfino Spada e Scudo.