Una IA ha creato i Pokémon di “nona generazione” (e sono bellissimi)

Dopo l’uscita dei remake di quarta generazione, i fan di Pokémon già non vedono l’ora di scoprire che cosa ci sarà per il futuro del franchise ideato da Game Freak, iniziando a immaginare quali compagni sarà possibile catturare nella futura nona generazione.

Bisognerà aspettare ancora un po’ perché questa effettivamente arrivi, dato che fra poco più di un mese uscirà ufficialmente Leggende Pokémon Arceus, che avrà la possibilità di introdurre nuovi Pokémon regionali.

Nel frattempo c’è chi ha deciso di portarsi avanti, come riportato da Destructoid: il data scientist Max Woolf ha infatti deciso di condurre un interessante esperimento, chiedendo a una IA di creare una nuova generazione di Pokémon.

Max Woolf ha infatti fatto osservare a una IA immagini relative ad ogni singolo Pokémon uscito fino ad ora, che ricordiamo essere ormai prossima a raggiungere le 900 voci, per poi farle realizzare una nuova generazione di mostriciattoli tascabili.

I risultati sono decisamente incredibili: seppur un allenatore esperto possa essere in grado di capire immediatamente che non si tratti di immagini ufficiali, la qualità complessiva è talmente alta da far pensare che non sia stato una IA a realizzarle.

Di seguito potete osservare i primi Pokémon di «nona generazione» creati dall’intelligenza artificiale, diventati in breve tempo virali sui social network:

I forced a bot to look at every Pokémon and told it to generate its own. Here are the results.

(this isn't a joke, that's actually how I made these) pic.twitter.com/MfJUWJHZoB

— Max Woolf (@minimaxir) December 15, 2021