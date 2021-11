Ora c’è un glitch per catturare Shaymin su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

La quarta generazione di Pokémon era molto conosciuta dai fan per via dei suoi innumerevoli glitch che permettevano di catturare leggendari e misteriosi prima del loro lancio ufficiale: pare che Diamante Lucente e Perla Splendente abbiano scelto di essere molto fedeli perfino in questo, sotto un certo punto di vista.

I fan hanno infatti già scoperto un nuovo bug che consente di accedere anticipatamente all’area in cui è possibile catturare Shaymin su Diamante Lucente e Perla Splendente, normalmente accessibile solo con un evento.

Si tratta dunque dell’ennesimo bug particolarmente utile, ma anche grave, riscontrato nei remake dopo la clonazione dei Pokémon, arrivata ormai a livelli inimmaginabili e finita decisamente fuori controllo.

E proprio come in quel caso, come segnalato da Kotaku, gli utenti hanno già scoperto molteplici metodi per poter andare a trovare Shaymin e riuscire a catturarlo in anticipo, attualmente ancora validi.

Il metodo più semplice e immediato è però lo sfruttamento di quello che la community ha già rinominato il «Surf glitch», che consentirà di utilizzare l’omonima MN in un modo molto particolare per procedere in zone altrimenti inaccessibili.

La procedura è stata descritta dettagliatamente in un nuovo video pubblicato da GameXplain: ecco come fare per poter incontrare Shaymin:

Andate alla Lega Pokémon e tornate indietro attraverso la Via Vittoria, fino a quando non arrivate al Percorso 224. Continuate fino a quando non arriverete alla spiaggia dove si trova un Cinturanera. Girategli intorno e sconfiggete i tre allenatori successivi. Tornate dal Cinturanera e rimanete fermi vicino all’acqua. Dopo un po’ di tempo, vi noterà e inizierà una battaglia. Subito prima che la battaglia incominci, usate Surf sull’acqua. Se ha funzionato, vi troverete in una modalità surf glitchata dopo che la battaglia sarà conclusa. Tornate alla strada con i tre allenatori che avete sconfitto fino a quando non arriverete all’angolo in alto a sinistra delle scale. Il vostro personaggio si glitcherà sopra le scale, il che vi permetterà di volare nell’acqua a sinistra. Procedete a nord fino a quanto non raggiungerete l’estremità in alto della mappa, poi usate Surft per andare a destra, poi di nuovo a nord, e prima o poi raggiungerete il Paradiso Fiore, dove potete catturare Shaymin.

Potete osservare dettagliatamente la procedura passo dopo passo nel video che troverete qui di seguito:

Una volta catturato Shaymin, potrete perfino tornare a Giardinfiorito per ottenere un oggetto da assegnare a Shaymin, per consentirgli di trasformarsi nella Forma Cielo.

È molto probabile che in tempi molto rapidi uscirà una patch per sistemare questo bug in tempi rapidi: in ogni caso, come per tutti i trucchi che sfruttano glitch, se vorrete sfruttarlo sarà a vostro rischio e pericolo.

Vi ricordiamo che il lancio di Diamante Lucente e Perla Splendente si è già rivelato un successo, al punto da aver già battuto le copie fisiche vendute da Pokémon Spada e Scudo.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti raccontato che è stata proprio la sua grande fedeltà il maggiore punto di forza: il nostro augurio è che possa essere di buon auspicio per i capitoli principali che da un po’ di tempo sembrano aver smarrito la via. Possibilmente, senza la presenza di questo genere di glitch.