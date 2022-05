L’ultima esclusiva PS5 di Bethesda potrebbe avere ancora qualcosa da dire

Deathloop è stato senza dubbio uno dei giochi più interessanti dello scorso anno: uscito in esclusiva su console PS5 (e PC), il titolo è arrivato a cavallo della storica acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.

Il titolo di Arkane Studios (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) ha dimostrato ancora una volta il valore del team di sviluppatori.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che il gioco «è un progetto di dimensioni più ridotte rispetto a Dishonored, ma questo non significa che non sia in grado di accontentare tutti i fan delle opere Arkane».

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, sembra proprio che il destino di Deathloop non sia ancora segnato, visto che qualcosa di nuovo legato al marchio potrebbe essere in lavorazione.

Il doppiatore Jason Kelley ha infatti iniziato a parlare di un nuovo gioco legato a Deathloop: secondo il post su Twitter, Kelley – voce del protagonista Colt – è tornato in cabina di registrazione.

Gli hashtag utilizzati nel tweet indicherebbero che Kelley riprenderà il ruolo di Colt anche per questo nuovo progetto, ancora avvolto nel mistero.

Quando un fan gli ha chiesto se ci sono piani per un DLC di Deathloop, Kelley ha risposto che non può dire molto, a parte il fatto che non si tratta di un DLC e che l’attore è stato chiamato a doppiare un gioco vero e proprio.

Considerando gli hashtag utilizzati, è probabile che lo sviluppatore Arkane Studios faccia presto un annuncio ufficiale. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più sull’argomento.

Restando in tema, ricordiamo che questa estate Xbox e Bethesda terranno un importante showcase a tema, annunciando un gran numero di novità in arrivo nei prossimi mesi.

Tra queste, con molta probabilità farà capolino anche Starfield, l’imponente open world sci-fi da poco rinviato al prossimo anno assieme a Redfall.