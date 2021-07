L’ultima console portatile si aggiorna dopo 8 mesi (ed è un mistero)

Da oggi è disponibile a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware per Nintendo 3DS, l’ultima console pensata unicamente per il gaming portatile rilasciata dalla compagnia.

Il predecessore di Nintendo Switch non riceveva update software dal 17 novembre 2020: i fan non immaginavano dunque che sarebbero arrivati mai più ulteriori aggiornamenti.

Del resto, la produzione delle console è ormai terminata proprio lo scorso anno: gli sforzi di Nintendo erano infatti concentrati unicamente su Nintendo Switch, l’attuale punto di riferimento della compagnia.

Considerati gli incredibili risultati di vendita della piattaforma ibrida, che quest’anno ha superato lo stesso 3DS, sembrava dunque difficile pensare che la console portatile venisse supportata nuovamente.

Come riportato da Nintendo Life, la grande N a sorpresa ha però rilasciato l’aggiornamento 11.15.0-47, le cui novità sono attualmente un mistero per tutti.

Le note ufficiali della patch specificano infatti solamente «Miglioramenti alla stabilità generale e alla sicurezza della console e altri piccoli aggiornamenti tesi a favorire l’esperienza dell’utente», la stessa definizione adoperata in occasione dell’ultimo update.

La notizia è arrivata tramite l’account ufficiale giapponese Twitter di Nintendo: di conseguenza non è ancora disponibile una descrizione ufficiale della patch per il mercato europeo e americano.

Inoltre, non è stato reso noto in cosa consistano esattamente i miglioramenti e gli aggiornamenti apportati al firmware della console, rendendo dunque questa patch improvvisa un vero e proprio mistero per i fan.

Si tratta del primo aggiornamento per Nintendo 3DS disponibile quest’anno, visto che l’ultima patch è stata rilasciata ben otto mesi, ma non è stato reso chiaro come mai la casa di Kyoto abbia ritenuto necessario rilasciare questa nuova versione.

Qualora dovessero emergere novità particolarmente interessanti, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, l’aggiornamento è già stato reso disponibile per il download.

Non è la prima volta che Nintendo decide di rilasciare aggiornamenti improvvisi: qualche mese fa anche Wii U ha ricevuto uno strano aggiornamento software dopo anni, che anche in quel caso è rimasto un mistero.

In un nostro speciale vi avevamo raccontato come Switch e 3DS erano inizialmente destinate a convivere, ma il successo della piattaforma ibrida spinse a «rubare» i giochi dell’ultima console portatile.

In ogni caso, il doppio schermo di DS e 3DS rimarrà sicuramente la caratteristica più iconica della console: anche Xbox ha deciso di implementare questa feature, diventando una «console portatile» grazie a Game Pass.