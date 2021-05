Xbox è diventata una console portatile (e somiglia a Nintendo 3DS)

Un update pubblicato nelle scorse ore per il Surface Duo ha di fatto reso Xbox una console portatile per la prima volta nella sua storia.

Con Xbox Game Pass, Microsoft non ha mai nascosto l’ambizione di arrivare su quanti più schermi possibile.

Mentre i telefoni sono stati conquistati con Android e di recente persino iOS, il tema delle console portatili è sempre stato piuttosto delicato.

Soltanto poche settimane fa abbiamo avuto una (ennesima) conferma che un tempo ci siano stati piani per una Xbox portatile ma che, per una ragione o per un’altra, questi siano sempre saltati.

Microsoft is turning its Surface Duo into a handheld Xbox today. The latest app update for Xbox Cloud Gaming (xCloud) let’s you use one screen for touch controls and the other for the game. It’s like a Nintendo 3DS with Xbox games. Details here: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC

— Tom Warren (@tomwarren) May 24, 2021