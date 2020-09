Nintendo 3DS addio: termina la produzione della console portatile

Un portavoce di Nintendo ha confermato le indiscrezioni trapelate in mattinata: la produzione di Nintendo 3DS è terminata.

La console portatile è stata presentata all’E3 2010 dall’allora presidente Satoru Iwata per poi venire lanciata tra febbraio e marzo 2011 in tutto il mondo.

Ad oggi, la console ha venduto 75 milioni di unità: un numero non eccezionale, dovuto ad una falsa partenza per via del prezzo che la Grande N dovette correggere in corsa, ma comunque di tutto rispetto.

«Possiamo confermare che la produzione della famiglia di sistemi Nintendo 3DS è finita», ha spiegato un portavoce a Polygon.

«Giochi Nintendo e third-party continueranno ad essere disponibili sul Nintendo eShop, su Nintendo.com e nei negozi».

Con una punta d’orgoglio, il platform owner ha sottolineato come «la libreria di oltre 1.000 giochi Nintendo 3DS contiene molti titoli acclamati dalla critica e può fornire anni di contenuti da esplorare e godersi».

Per un paio di anni, la casa giapponese ha provato a far coesistere Nintendo 3DS e Nintendo Switch, la sua prima ibrida che pone fine alla separazione tra casalinga e portatile che da tempo sperperava il potenziale di entrambe le realtà.

Ora che ha piazzato oltre 60 milioni di unità, evidentemente, Switch è ritenuta in grado da sola di sostenere il peso di questi due mondi.

Manca poco, secondo rumor, alla presentazione di un nuovo modello, oltre a Nintendo Switch Lite e base, che dovrebbe introdurre la piattaforma al mondo del gaming in 4K.