Wii U riceve un aggiornamento software dopo anni: ecco cosa cambia

La console da gioco Wii U è stata probabilmente uno dei flop più grandi mai ottenuti da Nintendo nella sua storia.

Il successore di Wii ha venduto infatti talmente poco da essere già stato quasi superato, in termini di vendite, dalla sola Nintendo Switch Lite.

Oggi però, completamente a sorpresa, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento software per la sfortunata console della casa di Kyoto.

Come riportato da Game Rant, l’ultima volta che Wii U venne aggiornata fu il 3 settembre 2018: parliamo dunque di più di due anni fa.

L’ultimo titolo rilasciato ufficialmente da Nintendo per la console fu The Legend of Zelda Breath of the Wild: da allora Wii U venne praticamente abbandonata dalla compagnia, visto che era necessario concentrarsi esclusivamente su Switch.

Questo aggiornamento porta la console alla versione 5.5.5, ma non è ancora ben chiaro cosa sia cambiato nello specifico.

Ufficialmente infatti si fa unicamente riferito a «miglioramenti alla stabilità e all’utilizzo», anche se viene specificato che si tratterebbe di aggiustamenti minori.

Wii U just received firmware update Ver. 5.5.5 U, the first update since Sept 3rd, 2018 pic.twitter.com/us9YjcWSwN — Wario64 (@Wario64) March 2, 2021

Molti utenti nella scena del modding stanno quindi speculando che questo aggiornamento possa essere stato distribuito per mettere una pezza ad eventuali nuovi exploit della console: specifichiamo tuttavia che questa voce non è stata ancora confermata ufficialmente.

In ogni caso, sapere che la casa di Kyoto non si è ancora dimenticata di Wii U, seppur solo con un piccolo update relativo alle performance, è sicuramente interessante ed inaspettato.

Anche perché la compagnia ha recentemente ammesso che, dopo un flop così grande, Nintendo Switch rappresentava davvero la loro ultima occasione.