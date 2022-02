Lost Ark vede la luce alla fine del tunnel? Novità in arrivo

Il nuovo MMO di Amazon Game Studios, Lost Ark, ha visto in questi giorni alternare ottimi risultati e gravi problemi legati in primis ai server di gioco.

In breve tempo il gioco è riuscito a conquistare una grande fetta di giocatori, stupendo di fatto lo stesso team di sviluppo.

Vero anche che, a causa dei problemi di cui sopra, molti giocatori hanno perso le staffe dando il via a una campagna di review bombing piuttosto deplorevole.

Considerando che del gioco vi abbiamo parlato nella nostra ricca recensione pubblicata su queste stesse pagine, sembra che siano in arrivo buone nuove per i giocatori di Lost Ark.

Come riportato anche da PCGamesN, gli sviluppatori di Lost Ark hanno deciso di aprire una seconda regione di server per i giocatori dell’Europa occidentale.

I creatori del gioco hanno spiegato che «questo è stato un processo complesso che ha richiesto uno sforzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia da parte dei team di Amazon Games che di Smilegate RPG».

E ancora, «vogliamo ringraziarvi per la vostra pazienza mentre lavoravamo a tutto questo. Siamo stati spazzati via dal numero di giocatori e non vediamo l’ora di accogliere altri di voi in Arkesia».

Gli sviluppatori hanno anche reso noto che l’apertura di questa nuova regione riduca i tempi di attesa per i giocatori in Europa Centrale.

Il tutto sarà disponibile già a partire dalla giornata di oggi, 17 febbraio 2022, ragion per cui non vi resta che provare le modifiche sul campo (incrociando le dita).

Nonostante una piccola battuta d’arresto rappresentata anche dal posticipo dell’ultimo minuto, Lost Ark ha quindi tutta l’intenzione di recuperare il terreno perduto.

Prima di questa corsa ai ripari, gli sviluppatori avevano anche provato a convincere i giocatori a cambiare server regalando loro contenuti gratis.