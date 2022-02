Lost Ark parte male: il gioco gratis è stato rinviato all’ultimo

Proprio oggi vi abbiamo parlato di Lost Ark, MMO di ruolo online che aveva esordito alla fine del 2019 e ora pronto a fare il suo debutto come free-to-play.

Il lancio fissato per la giornata odierna, 11 febbraio, avrebbe dovuto mettere a disposizione gratis il gioco per tutti via Steam, cercando così di cancellare i guai occorsi con New World.

E se nei giorni scorsi, complice un hype inarrestabile, molti giocatori hanno deciso di acquistare i pacchetti extra a pagamento invece che attendere la versione gratuita, a quanto pare ora sono arrivati i primi problemi.

A nulla è servita infatti la promessa dell’apertura di nuovi server, visto che a quanto pare Lost Ark è stato rinviato all’ultimo minuto.

Come riportato anche da The Gamer, il lancio ufficiale di Lost Ark è stato ritardato a causa di problemi tecnici non meglio precisati.

L’account Twitter ufficiale del gioco ha fatto l’annuncio pochi minuti prima che i server del gioco venissero attivati alle 9 AM PT (12 PM ET).

«Purtroppo, a causa di problemi di distribuzione, il lancio è ritardato. Speriamo di risolvere il problema nel giro di poche ore», ha scritto lo sviluppatore.

«La vostra pazienza è apprezzata e vi aggiorneremo presto», si legge in conclusione al post che annuncia questo improvviso posticipo.

Unfortunately, due to deployment issues, launch is delayed. We hope to have this resolved in a matter of hours.

Your patience is appreciated and we’ll update you soon.

