Lost Ark regala contenuti gratis ai giocatori per convincerli a cambiare server

Dopo il suo esordio nel 2019 in Corea del Sud, anche in occidente sta avendo successo Lost Ark, MMO di Amazon Games.

L’uscita del gioco era stata fissata per l’11 febbraio 2022, anche se a casa di problemi tecnici è stata rinviata all’ultimo per poi tornare disponibile dopo qualche ora.

Il gioco è attualmente disponibile in maniera totalmente gratuita su Steam per tutti i giocatori, con la speranza che il titolo possa far dimenticare il corso di New World, che non è stato poi così tanto fortunato.

Gli utenti però erano già in grande attesa del titolo, talmente tanto da acquistare i pacchetti extra a pagamento per approfittare dell’early access.

In ogni caso Lost Ark era già un successo, e ha raggiunto i 500mila utenti simultanei su Steam ancora prima della sua uscita free-to-play.

Amazon Games sembra però non voler ripetere gli errori effettuati con New World, soprattutto nella gestione dei server e delle sconfinate code di utenti che mesi fa hanno messo a dura prova la pazienza dei giocatori.

Per ovviare al problema dell’affollamento dei server gli sviluppatori hanno quindi deciso di incentivare i giocatori a migrare verso server meno popolati donando loro gratuitamente degli oggetti extra rispetto a quelli già contenuti nel Founder’s Pack.

Sul forum ufficiale di Lost Ark si legge:

«I giocatori ci hanno fatto sapere che uno dei motivi per cui sono riluttanti a passare ad un server con una popolazione minore è perché molti di loro hanno già riscattato i loro Founder’s Pack su un altro server. Per combattere questo problema e rendere l’esplorazione di nuovi server una scelta più ragionevole, concederemo a tutti gli acquirenti del Founder’s Pack che lo riscatteranno entro le 12:00 PT (20:00 UTC) di lunedì 14 febbraio, un set extra di oggetti esclusivi del Founder’s Pack che hanno riscattato».

Sembra quindi che Amazon Games sia decisa a non commettere le stesse imprecisioni in cui sono incappati con New World, gioco per cui hanno loro stessi ammesso che qualcosa sia andato decisamente storto.