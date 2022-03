Lost Ark è morto? Il prossimo, enorme aggiornamento farà cambiare idea

L’ultimo MMO di Amazon Game Studios, Lost Ark, ha purtroppo visto i suoi giocatori perdere gran parte dell’entusiasmo iniziale.

Nonostante il gioco sia riuscito a conquistare una discreta fetta di giocatori (stupendo lo stesso team di sviluppo), col passare delle settimane la cosa è andata ribaltandosi quasi completamente.

Se già inizialmente molti giocatori avevano perso la pazienza dando il via a una campagna di review bombing, la situazione è poi peggiorata.

Ora, nonostante già nei giorni scorsi qualcosa sembrava muoversi per il verso giusto, è arrivata la conferma che il nuovo, grande aggiornamento di Lost Ark potrebbe rimettere il gioco sulla retta via.

Come riportato anche da Wccftech, Amazon ha deciso di condividere i dettagli sul nuovo update dei contenuti del gioco.

L’aggiornamento di marzo includerà una storia, la quale aggiungerà nuove isole da esplorare e tanto altro ancora, così come il primo Raid degli Abissi del gioco (ovvero una versione più impegnativa dei Guardian Raid).

Il nuovo episodio della storia – Kadan – include le Isole Isteri e Illusion Bamboo, dandoci modo di vivere una nuova storia completa di missioni e momenti cinematografici.

Queste includeranno un cast di personaggi mai visti prima, oltre ad avere più informazioni sui Sidereali e sul leggendario Kadan, il primo uccisore di Guardiani, nel viaggio per trovare l’Arca finale.

I giocatori dovranno aver completato Feiton, oltre a completare le seguenti missioni: ‘Yorn – Let There Be Light’, ‘Whispering Islet – Start of Our Story’, e ‘Illusion Bamboo Island – End of the Trials’ come prerequisito prima di intraprendere le nuove missioni legate all’endgame.

Entrambe le isole Isteri e Illusion Bamboo sono caldamente raccomandate per i giocatori di livello 1100.

Simile ai raid dei Guardiani, nei Raid degli Abissi di Argos i giocatori dovranno lavorare insieme per sconfiggere un Guardiano prima che il tempo scada, con un numero limitato di rivitalizzazioni a disposizione del party.

I giocatori dovranno progredire attraverso tre fasi distinte mentre lavoreranno insieme per sconfiggere il loro nemico comune: man mano che si progredirà, il Guardiano diventerà sempre più potente, con anche una serie attacchi sempre più duri da fronteggiare.

Ogni fase avrà le sue ricompense (collezionabili una volta alla settimana), mentre Argos sarà disponibile attraverso la Statua del Raid dell’Abisso presente nelle principali città.

Naturalmente, Amazon ha anche promesso tutta una serie di correzioni di bug, modifiche al bilanciamento e altri piccoli cambiamenti inclusi nell’aggiornamento di marzo (ancora senza data).

Nella nostra ricca recensione pubblicata su queste stesse pagine trovate in ogni caso tutto ciò che c’è da sapere sul gioco targato Amazon.

Senza dimenticare anche la nostra ricca guida per iniziare a giocare al meglio, in cui vi accompagniamo per mano attraverso le meccaniche del titolo in questione.