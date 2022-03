Lost Ark, aggiornamento di marzo disponibile (ed è colossale)

L’ultimo MMORPG di Amazon Game Studios, Lost Ark, ha finalmente ricevuto il tanto atteso aggiornamento di marzo, in grado di portare un gran numero di novità all’interno del titolo.

Il gioco ha infatti vissuto dei mesi piuttosto tumultuosi, specie per via di vari problemi legati ai server, oltre a bug e glitch che hanno minato l’esperienza.

La promessa di corposi aggiornamenti previsti nel corso delle settimane aveva senza dubbio lasciato intendere che importanti novità erano in arrivo.

Del resto, il recente record toccato dal titolo in questione ha sicuramente fatto sì che gli sviluppatori si impegnassero maggiormente a correggere tutto ciò che non andava nel gioco.

Ora, come riportato anche dai colleghi di DSO Gaming, il team di sviluppo Smilegate ha rilasciato l’aggiornamento di marzo 2022 per il suo MMORPG gratuito.

Questo nuovissimo update aggiunge una nuova trama, completa di missioni, nuove isole e momenti altamente cinematografici.

Inoltre, l’aggiornamento di Lost Ark disponibile da oggi aggiunge anche un nuovo Raid Boss (più in particolare si tratta di Argos, pensato per 8 giocatori), e contiene una serie di correzioni di bug.

La patch di marzo risolve anche un problema relativo a Direct X 11 che causava la mancata risposta del client di gioco dopo il passaggio dalla modalità a finestre a quella a schermo intero, oltre a un problema con le impostazioni grafiche per cui a volte il pulsante “Ripristina le impostazioni predefinite” settava le opzioni su un valore superiore a quello previsto.

Come sempre accade in questi casi, Steam scaricherà questa patch in automatico la prossima volta che lancerete il client.

Se volete saperne di più sul gioco, nella nostra recensione che trovate su queste stesse pagine vi spieghiamo a chiare lettere tutto sul gioco targato Amazon.

Inoltre, non dimenticate anche di dare un’occhiata alla nostra guida per iniziare a giocare al meglio al MMORPG del momento.