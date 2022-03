Lost Ark, record dopo record, si prepara a importanti cambiamenti

Si tratta senza dubbio di uno dei giochi che più di ogni altro ha subito una sorta di riscatto nel corso del mesi: stiamo parlando dell’ultimo MMORPG di Amazon Game Studios, Lost Ark.

Il titolo in questione ha infatti vissuto alti e bassi dal giorno del suo rilascio ufficiale, nonostante il gioco sembra ora aver guadagnato molto del terreno perduto.

Parte di questo rilancio è sicuramente legato a doppio filo alla promessa di corposi aggiornamenti previsti nelle prossime settimane, alcuni dei quali potenzialmente sorprendenti.

Ora, dopo aver segnato tra le varie cose un record davvero notevole, Lost Ark si prepara infatti a nuovi e importanti cambiamenti.

Come riportato anche da Wccftech, Christoph Hartmann – VP di Amazon Games – ha confermato che il primo grande aggiornamento post-lancio di Lost Ark aggiunge il Raid dell’Abisso, nuovi contenuti della storia e altro ancora.

«Insieme a Smilegate, siamo impegnati a sostenere la crescente community con una robusta tabella di marcia di aggiornamenti negli anni a venire», ha aggiunto.

Wongil Chi, CEO di Smilegate RPG, ha aggiunto: «Lost Ark è stato ben accolto dagli esperti in termini di valore di sviluppo e qualità del gioco, e il numero di utenti è in costante aumento.»

Lost Ark ha anche dovuto fare i conti con le critiche per le classi di genere, parecchio criticate nei paesi occidentali. Parlando con Eurogamer.net, il franchise lead Soomin Park ha spiegato che questo problema sarà risolto nel tempo.

In primo luogo, iniziamo con le classi di genere attualmente bloccate. Si tratta senza dubbio di qualcosa che abbiamo intenzione di sviluppare nel tempo. Le classi sono legate molto strettamente ai modelli dei personaggi in termini di funzioni e animazioni, quindi portare eroi di sesso opposto in una classe richiede più lavoro che rendere semplicemente disponibile un modello appartenente a un genere diverso.

Smilegate RPG sta lavorando attivamente al Berserker di sesso femminile, prossima classe in arrivo in Corea. Il team creerà altre controparti per le classi di genere ancora bloccate, le quali saranno rilasciate su Arkesia col passare delle settimane.

Se volete saperne di più sul gioco, nella nostra recensione che trovate su queste stesse pagine vi spieghiamo a chiare lettere tutto sul gioco targato Amazon.

Inoltre, non dimenticate anche la nostra guida per iniziare a giocare al meglio, in cui vi accompagniamo passo passo nel free-to-play più giocato in questo 2022 appena iniziato.