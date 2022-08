L’open world di Sonic sarà rinviato? SEGA risponde definitivamente ai fan preoccupati

L’imminente uscita di Sonic Frontiers ha fatto preoccupare non poco i fan del leggendario porcospino blu di casa SEGA, che allo stato attuale non sono rimasti pienamente convinti dal gameplay ambizioso.

A differenza infatti di titoli come Sonic Mania Plus (che potete recuperare a meno di 15 euro su Amazon) o le più recenti produzioni 3D, Sonic Team sta lavorando a un ambizioso capitolo open world, il primo ufficiale dedicato alla mascotte SEGA.

Tuttavia, la reazione dei fan è stata decisamente tiepida, per essere generosi: del resto non capita tutti i giorni che i fan chiedano agli sviluppatori di rinviare un gioco per paura di vederlo fallire.

Il publisher non sembra però avere alcuna intenzione di esaudire le loro richieste: dopo aver già precedentemente escluso tale possibilità, l’editore ha voluto ribadire di non avere in programma alcun rinvio per Sonic Frontiers.

Come riportato infatti da VGC, a voler mettere definitivamente la parola fine alla questione sono stati Koichi Fukazawa e Makoto Takahashi di SEGA Sammy, che hanno risposto ad alcune domande al termine dell’ultima riunione relativa ai risultati fiscali.

Una di queste faceva riferimento proprio alle perplessità sollevate dalla community e dalla stampa e se ciò avrebbe potuto causare un rinvio del gioco: la reazione degli executive vice president ha lasciato ben poco spazio a interpretazioni.

«A questo punto, non prendiamo in considerazione di posticipare il lancio. Come parte della comunicazione con gli utenti intendiamo riflettere sulle parti in cui è possibile, durante il periodo di sviluppo, per empatizzare con i fan. La IP di Sonic è un pilastro che continueremo a vendere per lungo tempo in futuro, e continueremo a rafforzarla anche nel corso del prossimo anno fiscale».

Le dichiarazioni del publisher sembrano dunque lasciar intendere che non sono rimasti impassibili di fronte alle perplessità del grande pubblico e che tenteranno di migliorare il gioco negli aspetti più critici, senza però rinviarne il lancio.

Il team giapponese si aspetta anche che il grande successo ottenuto da Sonic 2 Il Film possa contribuire a far crescere le vendite di tutti gli altri videogiochi dedicati, come accaduto in occasione del primo lungometraggio.

I fan che speravano in un possibile rinvio dovranno dunque mettersi il cuore in pace, a meno che il team non cambi improvvisamente idea: a tal proposito, vi ricordiamo che potremo scoprirne di più dal 23 agosto, dato che sarà uno dei protagonisti della Opening Night Live di Gamescom.