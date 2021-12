Majora’s Mask, dopo oltre 20 anni è stato scoperto un segreto sbalorditivo

La saga di The Legend of Zelda ha sperimentato molto con alcuni dei suoi episodi, e Majora’s Mask è l’esempio più importante probabilmente.

L’avventura uscita nel 2000 per Nintendo 64, e poi ripubblicata su Nintendo 3DS con un remake, è stato il capitolo più particolare, e per questo divisivo, della saga.

In primis per la sua struttura ludica, ma soprattutto per l’atmosfera molto più cupa e opprimente del solito, uno stile che sembra essere ripreso anche dal sequel di Breath of the Wild.

Majora’s Mask uscì oltre 20 anni fa, da allora continua a far discutere i fan più accaniti, ma soprattutto nasconde addirittura dei segreti mai scoperti prima.

Come saprete, in ogni titolo della saga i giocatori possono scegliere un nome diverso da quello originale di Link, che oltre a denominare lo slot di salvataggio sarà il nome con cui i personaggi vi chiameranno.

Un programmatore, che si è divertito a dissezionare il codice di Majora’s Mask, ha scoperto un dettaglio riguardante il cielo di Termina, il mondo dell’oscura avventura, che è legato proprio ai nomi.

Per quanto possa sembrare assurdo, lo skybox di Majora’s Mask è collegato al nome scelto per il file di salvataggio.

Stando a quanto condiviso dallo stesso programmatore su Twitter, il cielo sarebbe generato in maniera procedurale in base al nome scelto.

So last night I discovered that the position of the stars in the sky in Majora's Mask is randomized based off of… the player's file name?! Huge thanks to Tharo for helping on this function as well. pic.twitter.com/aIqsZv9qPk

— zel. (@zel640) November 27, 2021