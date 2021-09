Lo store Xbox propone una camionata di nuovi sconti, anche su giochi recenti

Ogni momento è quello giusto per acquistare qualche videogioco approfittando di sconti corposi, soprattutto quando questi sconti riguardano anche delle uscite recenti su cui magari si attendeva un prezzo d’occasione.

Per questo motivo, quando vengono rese disponibili prendiamo in analisi per voi le promozioni che giungono sugli store più vari, compreso quello Xbox, che proprio oggi ha rinnovato gli sconti che proporrà da ora al prossimo martedì.

Tra i giochi in saldo ci sono tanti bundle e diversi nomi di spicco. Quello che vogliamo mettere in evidenza per primo è sicuramente Cris Tales, JRPG a turni che è uscito lo scorso mese di luglio e che potete acquistare già in sconto, risparmiando qualche euro.

Vale lo stesso discorso per l’amato It Takes Two, gioco co-op che abbiamo lodato nella nostra video recensione e che ora taglia il suo prezzo.

It Takes Two è tra gli sconti

Con lui, segnaliamo anche il corposo sconto su BioShock: The Collection, un cofanetto che di certo non dovreste perdere, e che taglia sensibilmente il suo prezzo se avete attivo un abbonamento Live Gold (da 49,99€ a 9,99€).

In saldo anche il recente e apprezzato DiRT 5, titolo corsistico firmato dagli specialisti di Codemasters, il cui prezzo è tagliato del 75% per tutti, anche per coloro che non sono utenti Gold.

Di seguito vi segnaliamo quelle che sono per noi le promozioni più imperdibili, ma date ovviamente anche un’occhiata in autonomia allo store Microsoft, da PC o dalla vostra Xbox, per vedere se c’è qualcos’altro che potrebbe attirare i vostri desideri da videogiocatori:

Gli sconti sono attivi da oggi e rimarranno in essere fino a martedì 14 settembre.

Certo, se non siete armati di una console Xbox per poterne approfittare, potreste decidere di dare un’occhiata direttamente alle disponibilità della speciale versione dedicata ad Halo Infinite, anche se quella di Far Cry 6 – non accessibile a noi comuni mortali – potrebbe attirare ancora di più le vostre fantasie.