Bundle Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata: prenotalo ora da Gamestop!

Annunciato in occasione dell’Opening Night Live Gamescom 2021, il nuovo bundle Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata è stato pensato per festeggiare il 20° anniversario della storia saga Microsoft e include uno spettacolare design personalizzato per la console più potente attualmente in circolazione, che si estende sulla ventola dietro un condotto vulcanico blu ispirato a Cortana, con in rilievo una serie di stelle che ricalcano quelle presenti sulla superficie di Zeta Halo.

Si tratta di un prodotto davvero esclusivo e che sarà lanciato solo in un numero limitato di pezzi, tanto che diversi bagarini, come vi abbiamo riportato, stanno già vendendo il proprio preorder a prezzi da capogiro. Se non volete assolutamente lasciarvelo sfuggire, vi consigliamo di non perdere tempo e prenotarlo da Gamestop al prezzo di 549,98€, senza avere la necessità di pagarlo a prezzo maggiorato in futuro.

Al momento, come riportato dalla stessa Gamestop, l'”iniziativa è riservata ai clienti GS+ LEVEL 3 che hanno autorizzato la ricezione di informazioni commerciali da parte di GameStopZing ed hanno attivato il proprio profilo online. Limitato ad 1 pezzo per cliente. Ordini multipli e/o non conformi, o effettuati da clienti non facenti parte del gruppo riservato a cui è stata inviata la comunicazione, saranno annullati. Il diritto di “prenotazione anticipata” è solo temporale e valido fino al 01 settembre e dà diritto a prenotare prima degli altri il prodotto. Dal 02 settembre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli altri clienti.”

Nel caso ne foste sprovvisti, acquistare una carta Level 3 di Gamestop è molto semplice. Pagando solo 16,98€ potete godere di diversi vantaggi esclusivi, come la possibilità di conservare la prenotazione dei vostri prodotti prenotati sino a 12 giorni, accedere sino a 48 ore prima rispetto agli altri alle vendite esclusive e alle prenotazioni delle principali Edizioni Limitate, i vostri giochi usati verranno extravalutati del 10%, riceverete uno sconto del 10% sull’acquisto di giochi usati ed un regalo per il vostro compleanno.

