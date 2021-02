L’insolita richiesta di Square per San Valentino: “non inviateci regali”

Dal Giappone arriva notizia di un’insolita richiesta di Square Enix ai fan per San Valentino, la festa degli innamorati che si è celebrata ieri 14 febbraio.

Ogni anno, gli appassionati inviano al quartier generale della compagnia nipponica cioccolatini e regali di vario genere per la ricorrenza.

Questi regali sono destinati in alcuni casi ai personaggi più celebri dell’etichetta, come Cloud Strife (e tanti altri), in altri ai creatori dei giochi più popolari.

Quest’anno, però, Square Enix ha pubblicato un appello sul suo sito ufficiale in cui chiede di non fare spedizioni presso i suoi uffici.

La ragione, come spiega Kotaku, è legata all’emergenza sanitaria da COVID-19, che renderebbe complicata la raccolta e lo smistamento dei regali, oltre a creare inevitabilmente degli assembramenti qualora la consegna fosse fatta di persona.

La tradizione ha dovuto dunque prendersi un anno di pausa, tristemente, per l’ennesima volta a causa della pandemia.

Più che una tradizione è ormai quasi una prassi in Giappone, dove ogni anno compagnie di videogiochi, anime e manga ricevono regali per San Valentino.

Un esempio ben noto è quello dell’editore di manga Shueisha, che ha ricevuto scatole su scatole di regali destinati ai personaggi di The Prince of Tennis.

Nonostante il coronavirus, Square Enix rimane comunque impegnata su più fronti, tra i quali figurerebbe un’ancora misteriosa versione PS5 di Final Fantasy VII Remake.

Per la Parte II, inoltre, i piani sono stati già delineati e lo sviluppo ben avviato, con alcune ispirazioni che rendono bene l’idea di dove potrebbe andare a parare.