Buon San Valentino da PlayStation, Xbox, Nintendo (e non solo)

San Valentino è la festa degli innamorati, ed in quanto tale è attesa spesso con impazienza da tutte le coppie del mondo.

Il 14 febbraio è infatti la giornata ideale in cui far capire alla propria dolce metà quanto sia importante per noi.

L’occasione non poteva poi non essere celebrata anche da grandi nomi dell’industria videoludica, che si sono voluti unire ai festeggiamenti delle coppie videoludiche.

Perché, in fondo, anche i videogiochi sono molto più belli se giocati con la persona che si ama al proprio fianco.

Nintendo ha voluto celebrare utilizzando Animal Crossing: New Horizons per fare i propri auguri, con una stanza ricca d’amore:

Xbox invece ne approfitta per ricordarci che esiste la variante del loro ultimo controller, per gli amanti del colore rosso.

Si chiama Pulse Red, letteralmente Rosso Pulsante: proprio come il cuore degli innamorati.

Fai battere più forte il tuo cuore 😍

Nuovo controller Pulse Red, per un maggior comfort e controllo. #SanValentino pic.twitter.com/RfxWLvFniM — XboxItalia (@XboxItalia) February 14, 2021

La festività ricorre in un periodo complesso per Sony, che sta cercando di fare fronte all’emergenza scorte di PS5 e convincere i giocatori a tenere duro in vista di nuove unità ed esperienze finalmente next-gen.

Ma nel frattempo, PlayStation ci ricorda che per un San Valentino perfetto basta avere due pad, una console e la nostra dolce metà.

Due pad, una console e la tua dolce metà: il #SanValentino perfetto! ❤️💙 Qual è l’avventura che ami giocare con la tua persona preferita? pic.twitter.com/81nGGPAHvs — PlayStation Italia (@PlayStationIT) February 13, 2021

Anche Kojima Productions si è voluta unire ai festeggiamenti: Sam Bridges e BB fanno i loro auguri a tutti gli innamorati.

Non poteva poi mancare all’appello Bethesda, pronta a offrire rose a tutti coloro ne avessero bisogno:

Quali sono i vostri programmi per la giornata più romantica dell'anno? Buon #SanValentino! pic.twitter.com/EM61hIXwNp — Bethesda Italia (@bethesda_it) February 14, 2021

Qualunque siano i vostri piani, non possiamo fare altro che voler augurare anche noi un buon San Valentino a tutti i videogiocatori!

Per l’occasione, abbiamo anche voluto elencarvi quelli che riteniamo essere i migliori giochi da giocare insieme a San Valentino.

Se invece oggi siete dei cuori solitari, ma non volete rinunciare all’amore, abbiamo preparato anche una lista sui giochi con le migliori storie romantiche per San Valentino.