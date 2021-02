Final Fantasy VII Remake per PS5: upgrade “sostanzioso”, nuovi contenuti storia?

L’insider Navtra è tornato a parlare del (pare) imminente port di Final Fantasy VII Remake per PS5, che sarebbe qualcosa di più grande di quanto possiamo immaginare.

A detta dell’insider, che ha rivelato correttamente finora l’esistenza di Final Fantasy XVI e Project Athia di Square Enix, il gioco sarebbe in arrivo anche su PC in questa nuova veste aggiornata.

L’annuncio dovrebbe arrivare come parte del prossimo concerto a tema Final Fantasy, fissato a sabato 13 febbraio.

«Uscirà per PS5/PC (non Xbox) ed è un po’ più sostanzioso rispetto ad un aumento della risoluzione», ha spiegato Navtra su ResetEra (via WCCFTech). «Ci sono nuovi contenuti storia».

L’insider ha aggiunto che inizialmente questo reveal sarebbe stato programmato per l’evento di presentazione della lineup di PS5, Future of Gaming, lo scorso settembre insieme a Final Fantasy XVI e Project Athia.

Tuttavia, questi annunci sono stati poi sparsi in finestre diverse e ad oggi rimarrebbe soltanto questa riedizione di Final Fantasy VII Remake.

«Sono passati 8 mesi e c’è la possibilità che le mie informazioni siano superate adesso, è per questo che ho preferito non parlare molto dei contenuti del port e confermarne soltanto l’esistenza. Immagino ci sia anche la possibilità che potrebbe essere stato cancellato ma dubito altamente che sia questo il caso».

Rumor simili circolavano già da prima che venisse confermata la presenza del co-director al concerto di Final Fantasy di questa settimana.

L’uscita sarebbe programmata già per quest’anno, evidentemente in attesa di sviluppi per Final Fantasy XVI e una sorprendente Parte 2 del remake.

A breve, secondo la stessa fonte, Square Enix avrebbe in calendario anche il reveal di Life is Strange 3, che non dovrebbe portare la firma di Dontnod.