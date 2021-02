Final Fantasy VII Remake Parte 2 sarà ispirato da Horizon Zero Dawn

Final Fantasy VII Remake Parte 2 è attualmente ancora avvolto nel mistero, con i fan della serie che attendono con impazienza di vedere con mano come proseguiranno le avventure di Cloud e dei suoi compagni.

Al momento, infatti, l’unica vera informazione sul secondo capitolo che ci è stata rivelata è che esso andrà ben «oltre le aspettative» dei fan.

Oggi però sappiamo che è stato un gioco in particolare ad ispirare il team di sviluppo nella realizzazione di un sequel ancora più grande.

Si tratta infatti di Horizon Zero Dawn, l’immenso action-RPG open world realizzato da Guerrilla Games.

L'incredibile mondo di Horizon Zero Dawn ispirerà la seconda parte di Final Fantasy VII Remake.

Il director di Final Fantasy VII Remake, Naoki Hamaguchi, intervistato dal PlayStation Blog, ha infatti svelato che è un grande fan del franchise e che Horizon: Forbidden West è il suo titolo più atteso per il 2021.

Non solo, ma ha anche aggiunto una riflessione molto interessante riguardante il primo capitolo:

«Horizon Zero Dawn, il primo gioco del franchise, da game creator mi ha lasciato una grande impressione. Sono rimasto catturato dalla profonda esperienza immersiva offerta dalla grafica incredibile e dal mondo unico in cui mi sono ritrovato, un futuro in cui la civiltà è crollata. Visto che nel prossimo capitolo ci si aspetta che possa evolvere ancora di più, da Final Fantasy VII Remake, di cui sono responsabile, ci si aspetta che segua la stessa strada evolutiva. Perché ho un’affinità personale con Horizon. Da fan, non vedo davvero l’ora di vedere Horizon: Forbidden West».

Sembra quindi che il mondo di Horizon Zero Dawn abbia impressionato così tanto Hamaguchi da tenerlo in forte considerazione per lo sviluppo del suo prossimo gioco.

Adesso non resta dunque che aspettare l’annuncio ufficiale della seconda parte del gioco, che potrebbe anche arrivare nei prossimi giorni.

Nel frattempo, il mondo di Final Fantasy VII è pronto ad espandersi ulteriormente, dopo la registrazione dei marchi “Ever Crisis” e “The First Soldier” avvenuta anche in Europa.