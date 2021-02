L’improbabile cast del film di Borderlands si arricchisce di un’altra star

Il film di Borderlands sta facendo incredibilmente sul serio – o, almeno, questo è quello che suggerisce il cast di attori di Hollywood che andranno a interpretare l’adattamento cinematografico della saga firmata da Gearbox. In queste ore, infatti, è stato confermato che anche Jamie Lee Curtis farà parte del cast della pellicola, come svelato da The Hollywood Reporter.

L’attrice vestirà i panni di Tannis, archeologa di Pandora che avrà dei trascorsi complicati con Lilith e che sarà uno dei personaggi chiave della vicenda. Ad affiancarla nel film, come sappiamo, ci saranno anche Cate Blanchett (che sarà proprio Lilith) e Kevin Hart – il cui coinvolgimento era stato confermato solo nelle scorse ore.

Tannis in Borderlands

La regia del film è stata affidata a Eli Roth (Hostel), mentre la scrittura è nelle mani di nientemeno che Craig Mazin (Chernobyl). La produzione è invece curata da Avi Arad e Ari Arad, mentre per il momento non ci sono ancora date ipotetiche per il lancio della pellicola – che comincerà le riprese molto presto, a quanto pare in Ungheria.

Per quanto riguarda la saga videoludica, invece, in queste ore è arrivata la notizia del passaggio di Gearbox sotto una nuova proprietà: questo, tuttavia, non modifica il futuro di Borderlands, che rimane sia nelle mani della software house sia in quelle del publisher 2K Games, come confermato da entrambe le parti coinvolte.