Gearbox acquistata da Embracer, ma cosa cambia ora per Borderlands?

È di poche ore fa la notizia del passaggio di Gearbox sotto l’egida del gigante Embracer, che non sta certo lesinando in acquisizioni (pensiamo a realtà come THQ Nordic, ad esempio). La compagnia di Randy Pitchford passa allora sotto il controllo di Embracer, ma questo cosa può significare per il franchise Borderlands – uno dei più amati dai suoi fan? Secondo quanto dichiarato dai diretti interessati ai colleghi del sito VGC, essenzialmente non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Ai microfoni del sito, infatti, Pitchford in persona ha confermato che la proprietà intellettuale rimane nelle mani di Gearbox, ma questo non cambia il fatto che il publisher 2K detenga comunque «alcuni diritti» sulla saga. In breve, insomma, il futuro di Borderlands continuerà a passare per Gearbox e 2K insieme.

Borderlands 3 è uscito nel 2019

A confermarlo è stato anche lo stesso publisher, in questo caso con una nota diffusa attraverso il sito specializzato GamesIndustry, dove leggiamo:

In quanto orgoglioso publisher del franchise Borderlands, siamo felici per i nostri partner di Gearbox e per questo entusiasmante nuovo capitolo della loro organizzazione. La fusione non cambia la relazione di 2K con Gearbox, né la nostra posizione come ruolo di publisher di Borderlands, o su qualsiasi altro progetto attualmente in lavorazione presso lo studio. Siamo impazienti di continuare la nostra partnership di lungo corso con questo team di incredibile talento e non vediamo l’ora di offrire nuove esperienze di entusiasmante intrattenimento ai fan dei videogiochi di tutto il mondo.

Nessuno sconvolgimento, insomma: la nuova realtà che vivrà Gearbox non avrà effetti tangibili sul futuro di Borderlands. Il più recente episodio del franchise, Borderlands 3, è arrivato nel 2019 e ha ottenuto buone risposte nella nostra recensione dedicata. Potete giocarci su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia (oltre che su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità).