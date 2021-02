Gearbox, studio di Borderlands, acquisito per $1.8 miliardi

Gearbox Software è stata acquisita per una cifra complessiva di $1.8 miliardi.

L’investimento porta la firma di Embracer Group, la compagnia svedese dietro THQ Nordic e Koch Media, che ha reso l’etichetta il suo settimo gruppo operativo “indipendente”.

Con questa acquisizione, Gearbox espanderà le sue operazioni con nuovi studi e staff più grandi, con l’obiettivo di «creare nuovi brand» e acquistarne di altri già esistenti.

Randy Pitchford, volto noto della compagnia nonché suo co-fondatore e CEO, rimarrà a bordo come boss della compagnia.

Pitchford ha parlato della transazione come di «un propellente per l’eccitante futuro che abbiamo in programma», elogiando la strategia del CEO di Embracer, Lars Wingefors, di «alimentare e accelerare le ambizioni di una serie di compagnie imprenditoriali decentralizzate e di successo, ingrandendo il valore collettivo e i vantaggi della diversificazione attraverso l’intero gruppo».

Tra le IP e le serie curate da Gearbox troviamo anche Brothers in Arms, Aliens: Colonial Marines, Duke Nukem Forever, e il recentemente chiuso Battleborn.

L’affare si è chiuso con una transazione immediata da $363 milioni, metà in denaro e metà in azioni di Embracer, con un ulteriore $1 miliardo ($360 milioni in azioni e il resto in denaro) se Gearbox otterrà i risultati finanziari stabiliti in sei anni.

Il solo progetto noto della casa texana in questo momento, dopo il lancio di Borderlands 3, è il film dedicato alla serie shooter.

Embracer Group ha acquisito, dalla fine del 2019 ad oggi, ben 23 studi di sviluppo, tra cui team più piccoli come due realtà italiane (Milestone inclusa), Tarsier Studios (Little Nightmares), 4A Studios (Metro) e Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance), e conglomerati come Saber Interactive.

In aggiunta all’affare Gearbox, la compagnia ha annunciato di aver acquisito anche lo sviluppatore mobile Easybrain, per un massimo di $765, e Aspyr Media, per fino a $450, studio attivo nel campo dei port su Mac, Linux e mobile che ora opererà sotto Saber Interactive.