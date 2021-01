Borderlands, il film ha trovato il suo Roland (ed è perfetto)

Il film dedicato alla saga di sparatutto di Borderlands è sicuramente uno dei progetti cinematografici più attesi tra i fan della saga targata Gearbox Software e 2K.

Ora, via The Hollywood Reporter, è arrivata la conferma che l’attore Kevin Hart vestirà i panni di Roland, uno dei protagonisti della pellicola nonché anche della saga di videogiochi da cui il film trarrà ispirazione.

Hart è al momento il secondo attore di un certo peso ad essere confermato (per ora) nel cast, visto che va ad affiancare Cate Blanchett (attesa nei panni di Lilith).

Eli Roth, il regista del film, ha espresso tutto il suo entusiasmo nell’avere a bordo del progetto la star di Jumanji: Benvenuti nella giungla e Fast & Furious: Hobbs & Shaw:

Sono davvero entusiasta di lavorare con lui. Borderlands darà modo a Kevin di interpretare un ruolo per lui inedito e siamo felici di accontentare il pubblico con un lato dell’attore che non hanno mai visto prima. Sarà un Roland assolutamente fantastico.

Altrettanto eccitato anche Nathan Kahane, presidente di Lionsgate: «Kevin è stato al centro di alcuni tra i più grandi successi cinematografici del mondo e il nostro materiale di partenza è ispirato a uno dei videogiochi più venduti al mondo. Amiamo il modo in cui il nostro team di autori ha adattato la storia originale, non potremmo essere in mani migliori.»

La sceneggiatura del film di Borderlands sarà curata da Aaron Berg (G.I. Joe: Ever Vigilant) e da Craig Mazin (autore della serie TV Chernobyl e di quella dedicata a The Last of Us di prossima uscita).

Il film sarà prodotto da Avi e Ari Arad grazie ad Arad Prods, con la partecipazione di Erik Feig.