Life is Strange torna “in esclusiva” su Switch: ecco la data di uscita

Gli utenti Nintendo Switch avranno finalmente la possibilità di apprezzare i primi episodi di Life is Strange, l’amatissima saga di Dontnod ambientata ad Arcadia Bay.

True Colors, l’ultimo capitolo del franchise passato di mano a Deck Nine, era già arrivato su Nintendo Switch con un porting apposito pubblicato dopo l’uscita delle altre versioni.

Un titolo meraviglioso (il perché lo scoprite nella nostra recensione) che anche gli utenti della console ibrida potranno conoscere.

E sebbene i primi due Life is Strange siano già tornati in una versione rimasterizzata, quella per Nintendo Switch si era persa nell’aria di Arcadia Bay.

Almeno fino ad oggi perché, come vedete dal video qui sopra, Square Enix e Nintendo hanno annunciato finalmente la data di uscita di Life is Strange Arcadia Bay Collection.

Una collezione con un nuovo nome che viene presentato “in esclusiva” su Nintendo Switch… presumiamo perché si tratta di un pacchetto che per la prima volta viene presentato sulla console ibrida.

Come recitano le fonti ufficiali, infatti, questa Arcadia Bay Collection per Nintendo Switch include le versioni rimasterizzate di Life is Strange e Before the Storm “ottimizzate per Switch”, il prequel sviluppato dal team che si è occupato anche di True Colors.

Entrambe disponibili dal 27 settembre 2022, quando Life is Strange Arcadia Bay Collection sarà disponibile sia in versione digitale che fisica su Nintendo Switch.

I preordini sono già aperti sul sito di Square Enix, dove potete scegliere se scaricare il pacchetto sulla vostra micro SD oppure godervi una cara e vecchia scatola.

Un’occasione per scoprire, magari per la prima volta, una delle saghe videoludiche più amate degli ultimi anni. In attesa che Prime Video, come vociferato, possa mettere in produzione una serie live-action.

Per i vecchi fan, invece, avete letto la nostra intervista al cast di True Colors? Tranquilli, la potete recuperare proprio qui.