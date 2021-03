Life is Strange Remastered Collection arriva a settembre

Oggi, dopo l’annuncio del nuovo Life is Strange True Colors, Square Enix ha annunciato Life is Strange Remastered Collection per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Google Stadia.

Si tratta di una raccolta composta da due remaster di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm (manca tuttavia Life is Strange 2, grande assente della compilation).

La Life is Strange Remastered Collection sarà disponibile per tutti coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition di True Colors. Il prossimo autunno la collezione sarà in ogni caso resa disponibile in versione standalone, mentre ogni remaster sarà disponibile anche per l’acquisto digitale singolarmente.

Poco sotto, il trailer ufficiale:

Al momento, non si sa nulla di un’eventuale versione Nintendo Switch e, considerando che neanche il nuovo gioco capitolo non arriverà sulla console ibrida, probabilmente lo stesso destino toccherà alla Remastered Collection.

Questa nuova edizione dei due giochi vanterà in ogni caso immagini rimasterizzate sia per quanto riguarda i personaggi principali e le ambientazioni, oltre a un miglioramento anche per quanto riguarda il sistema di animazioni e il mocap facciale. Ma non solo: novità sono attese anche per quanto riguarda il motore di gioco e l’illuminazione generale. Insomma, si tratta della versione migliore di due dei capitoli più apprezzati dell’intero franchise episodico di Life is Strange.

Ricordiamo che durante lo Square Enix Presents di oggi è stato annunciato Life is Strange: True Colors, nuovo capitolo della saga d’avventura sviluppato da Deck Nine. Abbiamo già avuto modo di vederlo coi nostri occhi, come potete tranquillamente scoprire nella nostra anteprima che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames.